Почему коленный рефлекс-один из самых простых. Почему он относиться к бесусловн??м.
Биология
Почему коленный рефлекс-один из самых простых. Почему он относиться к бесусловн??м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому, что от рецептора сигнал идет по минимальному количеству нейронов к спинному мозгу, а оттуда - по минимуму к двигательному нерву и имеет наиболее простое устройство и строение рефлекторной дуги. Этот рефлекс относится к безусловным потому, что человек имеет его от рождения
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