Упрости выражения 1) 3(x+5)+4 2) 8(7+x)-3x 3) 9(x-7)+6x 4)5(+8)-11 5)2(13+x)-15 6) (x+5)+2x
Математика
Упрости выражения 1) 3(x+5)+4 2) 8(7+x)-3x 3) 9(x-7)+6x 4)5(+8)-11 5)2(13+x)-15 6) (x+5)+2x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3(х+5)+4= 3х+15+4=3х+19 2) 8(7+х)-3х= 56+8х-3х= 56+5х 3) 9(х-7)+6х= 9х-63+6х =15х-63 4) 5(х+8)-11= 5х+40-11=5х+29 5) 2(13+х)-15= 26+2х-15=11+2х 6) (х+5)+2х= х+5+2х=3х+5
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