Уровнения: 16+48:z =40 320:(52-х) =8 50 х у-72 =78
Математика
Уровнения: 16+48:z =40 320:(52-х) =8 50 х у-72 =78
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16+48:z=40 48:z=40-16 48:z=24 z=48:24 z=2 320:(52-х) =8, 52-х=320:8, 52-х=40, х=52-40, х=12 50*у-72=78 50*у=78+72 50*у=150 у=150:50 у=3
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