Помогите решить пожалуйста!! На ели сидели 8 ворон и 5 сорок. Улетели 6 птиц.Можно ли утверждать,что на ели осталось хотя бы одна: 1)ворона; 2)сорока?
Математика
Помогите решить пожалуйста!! На ели сидели 8 ворон и 5 сорок. Улетели 6 птиц.Можно ли утверждать,что на ели осталось хотя бы одна: 1)ворона; 2)сорока?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Да, ведь даже если из всех 6 птиц улетели только вороны, то их останется две. 2) Нет, потому что при вероятности, что все улетевшие птицы сороки, на ели останется -1 птица. Такого быть не может
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