1 задание: определите род имен существительных и согласуйте с ними прилагательное 2 задание: поставьте имена собственные в нужном косвенном падеже

Русский язык

1 задание: определите род имен существительных и согласуйте с ними прилагательное 2 задание: поставьте имена собственные в нужном косвенном падеже

Автор: Гость