1 задание: определите род имен существительных и согласуйте с ними прилагательное 2 задание: поставьте имена собственные в нужном косвенном падеже

Русский язык
1 задание: определите род имен существительных и согласуйте с ними прилагательное 2 задание: поставьте имена собственные в нужном косвенном падеже
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Баранье рагу, чёрный кофе, новое кафе, дресированная пони, свободное такси, пёстрый какаду, шоколадное эскимо, мороженное кольраби, газетное интервью, абсолютный алиби, милая леди. Рагу ср.р, кофе ср.р, пони ж.р, такси ср.р, какаду м.р, эскимо ср.р, кольраби ср.р, интервью ср.р, алиби ср.р, леди ж.р.
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