Вспомни русскую сказку "Колобок". Кем был бы дед, если бы он стал продавать колобо???

Экономика
Вспомни русскую сказку "Колобок". Кем был бы дед, если бы он стал продавать колобо???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Продавцом наверное бы стал
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