Вспомни русскую сказку "Колобок". Кем был бы дед, если бы он стал продавать колобо???
Экономика
Вспомни русскую сказку "Колобок". Кем был бы дед, если бы он стал продавать колобо???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Продавцом наверное бы стал
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