Самолет пролетел 3000 км пути за 4 часа. После дозаправки, он продолжил свой полет со скоростью на 100 км/что меньше изначальной. Сколько км пути самолет пролетел за 7 часов
Математика
Самолет пролетел 3000 км пути за 4 часа. После дозаправки, он продолжил свой полет со скоростью на 100 км/что меньше изначальной. Сколько км пути самолет пролетел за 7 часов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3000:4=750 (км/ч)- изначальная скорость. 2) 750-100=650 (км/ч)- скорость после дозаправки. 3) 7-4=3 (ч)- осталось лететь. 4) 650×3=1950 (км)- пролетел за 3 часа. 5) 1950+3000=4950 (км)- пролетел за 7 часов. Удачи с математикой :)
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