Самолет пролетел 3000 км пути за 4 часа. После дозаправки, он продолжил свой полет со скоростью на 100 км/что меньше изначальной. Сколько км пути самолет пролетел за 7 часов

Математика

Самолет пролетел 3000 км пути за 4 часа. После дозаправки, он продолжил свой полет со скоростью на 100 км/что меньше изначальной. Сколько км пути самолет пролетел за 7 часов

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