Почему в восточных районах России расположены горы?
География
Почему в восточных районах России расположены горы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
м, что наша страна располагается на нескольких литосферных плитах разного возраста. На дальнем востоке происходило столкновение литосферных плит, в результате чего, литосферные плиты легли под другие и образовались горные складки. В основном все релбефы - это результат извержений вулканов и сдвигов плит. Например на востоке нашей страны есть ступенчатый рельеф, из кратера вулкана стекала магма ступенями.
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