Моторная лодка отплыла от пристани в 9 ч и поплыла сор скоростью 9,6 км/ч. Через час за ней вдогонку вышел катер со скоростью 14,4 км/ч. Во сколько часов катер догонит моторную лодку?

Математика
Моторная лодка отплыла от пристани в 9 ч и поплыла сор скоростью 9,6 км/ч. Через час за ней вдогонку вышел катер со скоростью 14,4 км/ч. Во сколько часов катер догонит моторную лодку?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Расстояние на момент выхода катера = 9,6 км/ч*9= 86,4 км 2)Найдём скорость сближения 14,4км/ч-9,6км/ч = 4,8 км/ч 3) Катер догонет лодку через 18 часов
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