Моторная лодка отплыла от пристани в 9 ч и поплыла сор скоростью 9,6 км/ч. Через час за ней вдогонку вышел катер со скоростью 14,4 км/ч. Во сколько часов катер догонит моторную лодку?

Математика

Моторная лодка отплыла от пристани в 9 ч и поплыла сор скоростью 9,6 км/ч. Через час за ней вдогонку вышел катер со скоростью 14,4 км/ч. Во сколько часов катер догонит моторную лодку?

Автор: Гость