0. I'm Philya. I'm a dog. 1. I'm a Toto. I'm dog, too. это задание ученика 2 класса, я английский прошла ??имо. но прочитав правила сомневаюсь, что выполнил ребенок задание верно. "0" строка дана как пример, а в первой перед ...
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0. I'm Philya. I'm a dog. 1. I'm a Toto. I'm dog, too. это задание ученика 2 класса, я английский прошла ??имо. но прочитав правила сомневаюсь, что выполнил ребенок задание верно. "0" строка дана как пример, а в первой перед именем артикль ведь не надо ставить ? а вот перед 'dog' надо или я не верно поняла, спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перед именем артикль не ставится. а перед словом dog нужно поставить.
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