0. I'm Philya. I'm a dog. 1. I'm a Toto. I'm dog, too. это задание ученика 2 класса, я английский прошла ??имо. но прочитав правила сомневаюсь, что выполнил ребенок задание верно. "0" строка дана как пример, а в первой перед ...

Английский язык

0. I'm Philya. I'm a dog. 1. I'm a Toto. I'm dog, too. это задание ученика 2 класса, я английский прошла ??имо. но прочитав правила сомневаюсь, что выполнил ребенок задание верно. "0" строка дана как пример, а в первой перед именем артикль ведь не надо ставить ? а вот перед 'dog' надо или я не верно поняла, спасибо

Автор: Гость