1) (1,8+6,24)×(1-0,4) 2) 3,5×(6,4-5,9)+10,8
Математика
1) (1,8+6,24)×(1-0,4) 2) 3,5×(6,4-5,9)+10,8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(1.8+6.24)*(1-0.4)=8.04*0.6=4.824 2)3.5*(6.4-5.9)+10.8=3.5*0.5+10.8=1.75+10.8=12.55
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Яблоко, груша и банан вместе имеют массу 0,78 кг. Масса груши 260 г, а банан весит на 0.146 кг больше груши. Найдите массу яблока.
Математика
В первом цехе за смену выпекают 1200 что составляет 3,5 части от опекаемых на заводе булак в первом и во втором цехах Сколько булок выпекается во в...
Математика
Русский язык