Яблоко, груша и банан вместе имеют массу 0,78 кг. Масса груши 260 г, а банан весит на 0.146 кг больше груши. Найдите массу яблока.

Математика

Яблоко, груша и банан вместе имеют массу 0,78 кг. Масса груши 260 г, а банан весит на 0.146 кг больше груши. Найдите массу яблока.

Автор: Гость