Яблоко, груша и банан вместе имеют массу 0,78 кг. Масса груши 260 г, а банан весит на 0.146 кг больше груши. Найдите массу яблока.

Математика
Яблоко, груша и банан вместе имеют массу 0,78 кг. Масса груши 260 г, а банан весит на 0.146 кг больше груши. Найдите массу яблока.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
260г=260:1000=0,26кг0,26+0,146=0,406кг-весит банан0,26+0,406=0,666кг-весит груша и банан0,78-0,666=0,114кг- весит яблоко

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В первом цехе за смену выпекают 1200 что составляет 3,5 части от опекаемых на заводе булак в первом и во втором цехах Сколько булок выпекается во в...
Ответить
Физика
Как найти силу действующую на тело в жидкости?
Ответить
Математика
Периметр 36 см. площадь 72см .длина в 2 раза длинее ширины.сколько см ширина и длина.
Ответить
Русский язык
Две. природные. приметы
Ответить
Литература
Помогите, мне надо дать характеристику Очумелову(из рассказа хамелеон Чехова)
Ответить