Яблоко, груша и банан вместе имеют массу 0,78 кг. Масса груши 260 г, а банан весит на 0.146 кг больше груши. Найдите массу яблока.
Математика
Яблоко, груша и банан вместе имеют массу 0,78 кг. Масса груши 260 г, а банан весит на 0.146 кг больше груши. Найдите массу яблока.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
260г=260:1000=0,26кг0,26+0,146=0,406кг-весит банан0,26+0,406=0,666кг-весит груша и банан0,78-0,666=0,114кг- весит яблоко
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В первом цехе за смену выпекают 1200 что составляет 3,5 части от опекаемых на заводе булак в первом и во втором цехах Сколько булок выпекается во в...
Математика
Русский язык