Помогите, мне надо дать характеристику Очумелову(из рассказа хамелеон Чехова)
Литература
Помогите, мне надо дать характеристику Очумелову(из рассказа хамелеон Чехова)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образ Очумелова представляет собой сатирическое обобщение, достигшее символа. Основеые черты- подхалимство и заискивание перед высшими чинами и пренебрежение ,жестокость по отношению к тем кто ниже его по социальной лестнице.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Odin master za nedelyu smasteril 10 korabley, vtoroy na 4 korabley bolwe. Skolko korabley smasteril vtoroy master?
Окружающий мир
Литература
Химия
Задачи: №1 Какой объём водорода (н. у.) можно получить при действии 0,2 моль цинка на рвствор сульфатной кислоты? №2 Сколько граммов осадка...
Русский язык