Сравнение Вадика из повести Уроки французкого гривой и Саньком из повести Конь с ??озовой

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В рассказах:конь с розовой гривой ,уроки французкого присутсвуют уроки доброты.В произведении ''конь с розовой гривой''бабушка учит уроку доброты и честности своего внука и покупает ему пряник конём за осознание своего вранья. В Рассказе французскогоучитдобротесвоего ученика.Оназная,что мальчик голодает и играет на деньги не из-за какой-то мечты, а из-за накормить его, но ей ничего не удоёться. Тогда она решаетсыграть смальчикомв игру,вкоторую онаиграла когдаучилась вшколе. Ион началвыйгровать изабирать у неё деньги,утишая себя тем, что он ихвыйграл, пусть у учителя, новыйграл.Но вот однажды ихувидел директор школы и ему пришлось уволить учителя.Но даже тогда она отнислась к нему с добротой и просто уехала а не обвиниоа его.Потом макаронама и тремя яблокому которые раньше не видел.