Сочинение на тему "почему радда ведёт себя так хотя знает что ловко её не простит

Гость: Гость:

Повествование ведется от первого лица. Автор приехал в Москву и остановился в скромном номере гостиницы близ Арбата. Он влюблен и живет, мечтая о новых встречах с дамой своего сердца. Пока они виделись только три раза. Молодая особа также полюбила его, но она замужем и очень боится, что муж догадается о ее чувствах к другому, и об их тайных встречах. Она даже думает, что он уже прочитал любовные послания, открыв подобранным ключом ящик ее стола.Влюбленные планируют поездку на Кавказ. Они мечтают сесть в один поезд, доехать на побережье моря и пожить вдвоем всласть в диких удаленных от людей местах хотя бы три-четыре недели. Автор повествования уже бывал недалеко от Сочи и часто с ностальгией вспоминает чудесную природу тех мест. Планируя и мечтая, влюбленные слабо верили в успех - таким невероятно счастливым казалось им путешествие к морю вдвоем.В день отъезда автор прибыл на вокзал загодя, а его возлюбленная, как условились для безопасности, должна приехать как можно позднее. Он волновался, выглядывая в окно своего купе: ведь она появилась с мужем–офицером почти с третьим звонком и поспешила сесть в свой - соседний вагон. Они встретились в его купе, и взволнованная девушка, слегка ему улыбнувшись, сказала, что опасается, как бы муж не поехал следом. Она дала два адреса - в Геленджике и в Гаграх - и ждет, что он будет ее искать там буквально через несколько дней. Весь путь они любуются пейзажами за окном и своим пребыванием вместе. В Гаграх неверная жена оставила мужу записку, что не может дать ему точный адрес.Влюбленные нашли отличное уединенное место, и долгие дни упивались морем, отдыхом, взаимной любовью. Часто случались грозы - и молодая женщина плакала над участью бездомных животных.Муж тем временем действительно искал любимую жену. Ее не было ни в Сочи, ни в Геленджике, ни в Гаграх. Пребывая в Сочи, он поплавал в море, побрился. Потом опустошил бутылку шампанского и выпил кофе, выкурил сигарету. Не спеша, он поднялся в свой номер и выстрелил сразу в два виска из двух револьверов.