Сочинение на тему "почему радда ведёт себя так хотя знает что ловко её не простит
Литература
Сочинение на тему "почему радда ведёт себя так хотя знает что ловко её не простит
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Повествование ведется от первого лица. Автор приехал в Москву и остановился в скромном номере гостиницы близ Арбата. Он влюблен и живет, мечтая о новых встречах с дамой своего сердца. Пока они виделись только три раза. Молодая особа также полюбила его, но она замужем и очень боится, что муж догадается о ее чувствах к другому, и об их тайных встречах. Она даже думает, что он уже прочитал любовные послания, открыв подобранным ключом ящик ее стола.Влюбленные планируют поездку на Кавказ. Они мечтают сесть в один поезд, доехать на побережье моря и пожить вдвоем всласть в диких удаленных от людей местах хотя бы три-четыре недели. Автор повествования уже бывал недалеко от Сочи и часто с ностальгией вспоминает чудесную природу тех мест. Планируя и мечтая, влюбленные слабо верили в успех - таким невероятно счастливым казалось им путешествие к морю вдвоем.В день отъезда автор прибыл на вокзал загодя, а его возлюбленная, как условились для безопасности, должна приехать как можно позднее. Он волновался, выглядывая в окно своего купе: ведь она появилась с мужем–офицером почти с третьим звонком и поспешила сесть в свой - соседний вагон. Они встретились в его купе, и взволнованная девушка, слегка ему улыбнувшись, сказала, что опасается, как бы муж не поехал следом. Она дала два адреса - в Геленджике и в Гаграх - и ждет, что он будет ее искать там буквально через несколько дней. Весь путь они любуются пейзажами за окном и своим пребыванием вместе. В Гаграх неверная жена оставила мужу записку, что не может дать ему точный адрес.Влюбленные нашли отличное уединенное место, и долгие дни упивались морем, отдыхом, взаимной любовью. Часто случались грозы - и молодая женщина плакала над участью бездомных животных.Муж тем временем действительно искал любимую жену. Ее не было ни в Сочи, ни в Геленджике, ни в Гаграх. Пребывая в Сочи, он поплавал в море, побрился. Потом опустошил бутылку шампанского и выпил кофе, выкурил сигарету. Не спеша, он поднялся в свой номер и выстрелил сразу в два виска из двух револьверов.
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