Задачи: №1 Какой объём водорода (н. у.) можно получить при действии 0,2 моль цинка на рвствор сульфатной кислоты? №2 Сколько граммов осадка образуется при действии раствора хлоридной кислоты на раствор аргентум нитрата, в к...
Химия
Задачи: №1 Какой объём водорода (н. у.) можно получить при действии 0,2 моль цинка на рвствор сульфатной кислоты? №2 Сколько граммов осадка образуется при действии раствора хлоридной кислоты на раствор аргентум нитрата, в котором содержиться 1,7 г AgNO3? №3 какое количество сульфатной кислоты расходуется на полную нейтрализацию 0,5 моль натрий гидроксида? Написать химические реакции, которые происходят в случае следующих превращений: Магний-магний оксида-магний карбоната-карбо (4)оксида-кальцый карбоната-кальцый оксида.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Дано: n (Zn) = 0,2 мольНайти: V(H2) Решение:0,2 моль х л Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2↑1 моль 22,4 л 0,2 моль -- х л 1 моль --- 22,4 л Произведем расчет V(Н2):х = 22,4 л ∙ 0,2 моль\ 1 моль = 4,48 лОтвет: V(Н2) = 4,48 л
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