Задачи: №1 Какой объём водорода (н. у.) можно получить при действии 0,2 моль цинка на рвствор сульфатной кислоты? №2 Сколько граммов осадка образуется при действии раствора хлоридной кислоты на раствор аргентум нитрата, в к...

Химия

Задачи: №1 Какой объём водорода (н. у.) можно получить при действии 0,2 моль цинка на рвствор сульфатной кислоты? №2 Сколько граммов осадка образуется при действии раствора хлоридной кислоты на раствор аргентум нитрата, в котором содержиться 1,7 г AgNO3? №3 какое количество сульфатной кислоты расходуется на полную нейтрализацию 0,5 моль натрий гидроксида? Написать химические реакции, которые происходят в случае следующих превращений: Магний-магний оксида-магний карбоната-карбо (4)оксида-кальцый карбоната-кальцый оксида.

Автор: Гость