Задачи: №1 Какой объём водорода (н. у.) можно получить при действии 0,2 моль цинка на рвствор сульфатной кислоты? №2 Сколько граммов осадка образуется при действии раствора хлоридной кислоты на раствор аргентум нитрата, в к...

Химия
Задачи: №1 Какой объём водорода (н. у.) можно получить при действии 0,2 моль цинка на рвствор сульфатной кислоты? №2 Сколько граммов осадка образуется при действии раствора хлоридной кислоты на раствор аргентум нитрата, в котором содержиться 1,7 г AgNO3? №3 какое количество сульфатной кислоты расходуется на полную нейтрализацию 0,5 моль натрий гидроксида? Написать химические реакции, которые происходят в случае следующих превращений: Магний-магний оксида-магний карбоната-карбо (4)оксида-кальцый карбоната-кальцый оксида.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Дано: n (Zn) =  0,2 мольНайти: V(H2)   Решение:0,2 моль                                 х л              Zn    +   H2SO4 = ZnSO4 + H2↑1 моль                                   22,4 л     0,2 моль   --  х л              1 моль ---   22,4 л     Произведем расчет V(Н2):х = 22,4 л ∙ 0,2 моль\ 1 моль =  4,48 лОтвет: V(Н2) = 4,48 л

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