Какой правитель начал возрождать Русь? 1 Иван Калитка 2 Дмитрий Донской 3 Иван 3

Гость: Гость:

Иван третий Великий князь Иван Васильевич — великий князь Московский (1462—1505), государь всея Руси, оказался в тени своего знаменитого внука Ивана IV, хотя его заслуги в деле создания российской государственности неизмеримо более высоки по сравнению с весьма сомнительными успехами первого российского царя. Иван III, по сути создал Российское государство, заложив принципы государственного управления, свойственные России XVI-XX веков.Во второй половине XVI века, после ужасов опричины, прозвище деда - Иван Грозный - перешло к его внуку, так что в фольклере позднейшего времени многие деяния первого были "приписаны" второму. Историки еще в XIX веке по достоинству оценили вклад каждого их этих государей, но "перебороть" сложившийся к тому времени стереотип так и не смогли.