1)(1/b-1/3b)×b/2 2)(2-1/a)÷2a-1/a допоможіть будь ласка
Алгебра
1)(1/b-1/3b)×b/2 2)(2-1/a)÷2a-1/a допоможіть будь ласка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом ищешь общий знаменатель для вычитания-3b Ну и после просто перерождаешь на 2 дробь
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