Вычислить сумму 99,(1) + 98,(2) + 97,(3) + ... + 1,(99). Ответ записать в виде десятичной дроби.
Алгебра
Вычислить сумму 99,(1) + 98,(2) + 97,(3) + ... + 1,(99). Ответ записать в виде десятичной дроби.
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296,(6) это есть правильный ответ
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