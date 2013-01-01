Написать аннотацию к сказка черная курица или подземные жители

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Аннотация ребёнка (июль 2013): Это произведение про дружбу маленького человечка с десятилетним мальчиком, которая прервалась из-за небольшого семечка и повлияла на судьбу пусть и маленького, но целого народа.Аннотация ребёнка (сентябрь 2013): "Чёрная курица, или Подземные жители" - поучительная сказка замечательного автора Антония Погорельского. В ней рассказывается о мальчике Алёше, который познакомился с волшебным народцем и получил название за предательство. Пусть дети учатся не только на собственных ошибках, но и на хороших книгах.из сети: Первое авторское произведение литературы для детей на русском языке. А. Погорельский сочинил эту сказку для своего племянника Алексея Толстого, воспитанию которого он уделял много внимания. Имя героя совпадает как с настоящим именем автора (Алексей Алексеевич Перовский), так и с именем племянника. В сказке прослеживаются автобиографические мотивы. Публикация была встречена положительными отзывами прессы