1. 1) Мокрый березовый лес. 2) С голых веток стекают капли, падают глухо на землю. 3) За темными березами я увидел рыжее пятно - и медленно, неслышно вышла на опушку оранжевая лошадь. 4) Она была такая яркая, будто вобрала в се...

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1. 1) Мокрый березовый лес. 2) С голых веток стекают капли, падают глухо на землю. 3) За темными березами я увидел рыжее пятно - и медленно, неслышно вышла на опушку оранжевая лошадь. 4) Она была такая яркая, будто вобрала в себя всю силу осени. 5) Опавшие листья вздыхали под ее шагами. 6) Верхом на лошади сидел человек в ватнике, в сапогах. 7) Лошадь прошла мимо. Определите, какой тип речи представлен в предложениях 1-5. Определите стиль речи. 2. Определите, какое из приведенных сочетаний слов не являются словосочетанием. А) стекают с веток Б) неслышно вышла В) лошадь прошла Г) оранжевая лошадь 3. В предложении 4 найдите слово, которое состоит из приставки, корня, двух суффиксов и окончания, и запишите его ответ. 4. Среди предложений 1-4 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи личного местоимения. 5. Из предложения 2 выпишите грамматическую основу. ( Слова расположите в том порядке, в каком они следуют в предложении.) 6. Придумайте продолжение текста, записав 3-4 предложения, в которых дается описание лошади.

Автор: Гость