1.       1. На  клумбе расцвело 25 красных гвоздик, а белых на 5 больше. Сколько белых гвоздик расцвело на клумбе? 2.      2.  На клумбе расцвело 25 красных гвоздик и 20 белых. На сколько красных гвоздик расцвело больше? 3.    ...

Математика
1.       1. На  клумбе расцвело 25 красных гвоздик, а белых на 5 больше. Сколько белых гвоздик расцвело на клумбе? 2.      2.  На клумбе расцвело 25 красных гвоздик и 20 белых. На сколько красных гвоздик расцвело больше? 3.       3. На клумбе расцвело 30 белых гвоздик, а красных – на 5 меньше. Сколько красных гвоздик расцвело на клумбе? Какая из задач -  2-я или 3-я – является обратной к задаче 1? Отметь эту задачу. Реши каждую задачу. Вычисли и запиши ответы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 25 + 5 = 30 БЕЛЫХ ГВОЗДИК 2) 25 - 20 = 5 - НА СТОЛЬКО КРАСНЫХ БОЛЬШЕ ЧЕМ БЕЛЫХ 3) 30 - 5 = 25 КРАСНЫХ ГВОЗДИК ОБРАТНОЙ К ПЕРВОЙ ЗАДАЧЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАДАЧА 2-АЯ
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