1. 1. На клумбе расцвело 25 красных гвоздик, а белых на 5 больше. Сколько белых гвоздик расцвело на клумбе? 2. 2. На клумбе расцвело 25 красных гвоздик и 20 белых. На сколько красных гвоздик расцвело больше? 3. ...

Математика

1. 1. На клумбе расцвело 25 красных гвоздик, а белых на 5 больше. Сколько белых гвоздик расцвело на клумбе? 2. 2. На клумбе расцвело 25 красных гвоздик и 20 белых. На сколько красных гвоздик расцвело больше? 3. 3. На клумбе расцвело 30 белых гвоздик, а красных – на 5 меньше. Сколько красных гвоздик расцвело на клумбе? Какая из задач - 2-я или 3-я – является обратной к задаче 1? Отметь эту задачу. Реши каждую задачу. Вычисли и запиши ответы.

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