1 17/ 18 + 10.62 одна целая семнадцать восемнадцатых!

Гость: Гость:

= (Записываем значение в виде дроби) 17/18 + 1062/100= (Сокрощаем дробь путём деления числит. И знаменателя на 2) 17/18 + 531 / 50 = (приводим значение к общему знаменателю) 25×17+9×531/450 = (перемножаем значение) 425+9×531/450 = (вычисляет сумму) 5204/450 = (сокрощаем на 2) 2602/225= (преобразует в смешанную дробь ) 11 121/225 ....(11 целых 121 225-ой