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1/2-1/8; 1/2-1/3; 5/6-3/8
Математика
1/2-1/8; 1/2-1/3; 5/6-3/8
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1/2 - 1/8=3/8;1/2-1/3=1/6;5/6-3/8=11/24
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