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(1-2х)(4х+2х+1)+8х= помогите мне
Алгебра
(1-2х)(4х+2х+1)+8х= помогите мне
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(1-2х)*(4х+2х+1)+8х=(1-2х)*(1+6х)+8х= =1+6х-2х-12х+8х=1
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