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652 пожалуйста быстрей
Математика
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
160*5=800 800:4=200 Ответ: машине осталось проехать 200 км
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