Помогите решить пример, пожалуйста √32-6√50/√32
Алгебра
Помогите решить пример, пожалуйста √32-6√50/√32
Ответ(ы):
Гость:
√32 - 6√50/√32 = √16*2 - 6*√25*2 /√16*2 = 4√2 - 30√2 / 4√2 = 4√2 - 7,5 Если такое условие (√32 - 6√50)/√32 , то решение будет таким: (√32 - 6√50)/√32 = (√16*2 - 6*√25*2) /√16*2 = (4√2 - 30√2)/4√2 = - 26√2 / 4√2 = =- 13/2 = - 6,5
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