Сочинение на лингвистическую тему "Правомерно ли выделять слова категории состояния в самостоятельную часть речи?" 7 класс

Русский язык
Сочинение на лингвистическую тему "Правомерно ли выделять слова категории состояния в самостоятельную часть речи?" 7 класс
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