1)Увеличь в 5 раз и переведите: 23ц650кг; 2сут12ч; 8кв.м20кв.дм 2)Увеличь в 12 раз и перевед??те :2кг200г;7куб м20куб дм;9км200м

Математика
1)Увеличь в 5 раз и переведите: 23ц650кг; 2сут12ч; 8кв.м20кв.дм 2)Увеличь в 12 раз и перевед??те :2кг200г;7куб м20куб дм;9км200м
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 23 ц 650 кг = 2950 кг * 5 = 14750 кг = 147 ц 50 кг      2 сут. 12 ч. = 60 часов * 5 = 300 часов = 12 суток 12 часов      8 кв.м 20 кв. дм. = 820 кв. дм. * 5 = 4100 кв. дм. = 41 кв. м.  2) 2 кг 200 г = 2200 г * 12 = 26400 г = 26 кг 400 г    7 куб. м 20 куб.дм * 12 = 7020 куб. дм * 12 = 84240 куб. дм. = 84 куб. м 240 куб. дм    9 км 200 м. *12 = 9200 м. *12 = 110400 м. = 110 км. 400 м.
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