СРОЧНО 1. Напряжение в сети 220 В. Определите силу тока в спирали электроплитки, имеющей сопротивление 44 Ом. В ВИДЕ ЗАДАЧИ

Физика
СРОЧНО 1. Напряжение в сети 220 В. Определите силу тока в спирали электроплитки, имеющей сопротивление 44 Ом. В ВИДЕ ЗАДАЧИ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дано:  U = 220 B    R = 44 Ом  Найти: I - ?  Решение: I = U / R  = 220 / 44 = 5 A  Ответ: 5 A 
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