СРОЧНО 1. Напряжение в сети 220 В. Определите силу тока в спирали электроплитки, имеющей сопротивление 44 Ом. В ВИДЕ ЗАДАЧИ

Физика

СРОЧНО 1. Напряжение в сети 220 В. Определите силу тока в спирали электроплитки, имеющей сопротивление 44 Ом. В ВИДЕ ЗАДАЧИ

Автор: Гость