СРОЧНО 1. Напряжение в сети 220 В. Определите силу тока в спирали электроплитки, имеющей сопротивление 44 Ом. В ВИДЕ ЗАДАЧИ
Физика
СРОЧНО 1. Напряжение в сети 220 В. Определите силу тока в спирали электроплитки, имеющей сопротивление 44 Ом. В ВИДЕ ЗАДАЧИ
Ответ(ы):
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Дано: U = 220 B R = 44 Ом Найти: I - ? Решение: I = U / R = 220 / 44 = 5 A Ответ: 5 A
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