Почему зону смешанных лесов можно назвать антропогенно - природной?
География
Почему зону смешанных лесов можно назвать антропогенно - природной?
Ответ(ы):
Гость:
Потому что она создана природой при участии человека.
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