Как называются горные породы и минералы используемые человеком в повседневной жизни
География
Как называются горные породы и минералы используемые человеком в повседневной жизни
Ответ(ы):
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Горные породы и минералы, используемые человеком в повседневной жизни и хозяйственной деятельности, называются полезными ископаемыми.
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