Какие понятия и явления связаны с именем протопопа Аввакум? 1)раскол в Русской це??кви 2)новый Иерусалим 3)"кружок ревнителей благочестия" 4)"житие" 5)казанский собор в Москве 6)подавление восстания в Новгороде 7)теория ...
История
Какие понятия и явления связаны с именем протопопа Аввакум? 1)раскол в Русской це??кви 2)новый Иерусалим 3)"кружок ревнителей благочестия" 4)"житие" 5)казанский собор в Москве 6)подавление восстания в Новгороде 7)теория "Москва - Третий Рим"
Ответ(ы):
Гость:
точно 3,4,больше не знаю и 1 еще
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