Помогите решить задачу! С поля вывозили овощи на 10 машинах. Каждая из этих машин делала по 8 рейсов в день и вывозила по 5 т овощей за один рейс. Сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней
Математика
Помогите решить задачу! С поля вывозили овощи на 10 машинах. Каждая из этих машин делала по 8 рейсов в день и вывозила по 5 т овощей за один рейс. Сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней
Ответ(ы):
Гость:
10*8*5=400 400*6 =2400тон
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина кита в 11 раз меньше , чем длина синего кита. Синий кит на 30 метров длиннее тюл??ня. Чему равна длина каждого из них
Математика
Қазақ тiлi