Какие эпитеты в стихотворение зима недаром злится
Литература
Какие эпитеты в стихотворение зима недаром злится
Ответ(ы):
Гость:
Злитсю епитет будет злится
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА как называется когда несколько музыка присоеденить в одну ?? получится несколько музык например носа носа опа 5 класс
Английский язык
Написать по английски правило Present Simple И Present Continuous| 1)Oни сейчас играют.-Неужели? 2)О??и часто играют в парке.-Неужели? 3)Они в парк...
Математика