ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА как называется когда несколько музыка присоеденить в одну ?? получится несколько музык например носа носа опа 5 класс

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА как называется когда несколько музыка присоеденить в одну ?? получится несколько музык например носа носа опа 5 класс
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Гость:
Это назвается Ремикс (remix)
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