5% кремний 600г Si+O---gt;

Химия
5% кремний 600г Si+O---gt;
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Si+O2=SiO2m(Si)=600*0.05=30 гn(Si)=30/29=1.03 мольm(SiO2)=1.03*61=62.83 г

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