Помогите пожалуйста вроде бы легко но путаюсь умножать или делить по свойству

Математика
Помогите пожалуйста вроде бы легко но путаюсь умножать или делить по свойству
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Гость:
Ну подумай можно ли поделить?
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