Помогите решить задачу: В книжном магазине надо упаковать несколько книг, их мень??е ста.Если их связывать по 3, по 4 или по 5, то всякий раз будет оставаться 1 книга.Сколько книг надо упаковать?
Математика
Помогите решить задачу: В книжном магазине надо упаковать несколько книг, их мень??е ста.Если их связывать по 3, по 4 или по 5, то всякий раз будет оставаться 1 книга.Сколько книг надо упаковать?
Ответ(ы):
Гость:
Равно 61 надеюсь так
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