1016 5 пожалуйста быстрей
Математика
1016 5 пожалуйста быстрей
Ответ(ы):
Гость:
(1 3/13 + 14/65):(21-18 6/13):(5 10/11- 5 3/55)=(1 15/65+14/65):(20 13/13-18 6/13):( 5 50/55 - 5 3/55)=1 29/65:2 7/13:47/55=94/165:47/55=94/1551=16 47/1551
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