Синоним:жас бала,сайран салуы,кози тусу

Қазақ тiлi
Синоним:жас бала,сайран салуы,кози тусу
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Автор: Гость
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Гость:
Сайран салуы- кыдыру,жас бала -нәресте ,сәби,көзі түсу- көріп қалу
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