Найдите площадь круга если его диаметр равен 1,1 м ПОЖАЛУЙСТА,ОБЪЯСНИТЕ КАЖДОЕ ДЕ??СТВИЕ, УМОЛЯЮ!
Математика
Найдите площадь круга если его диаметр равен 1,1 м ПОЖАЛУЙСТА,ОБЪЯСНИТЕ КАЖДОЕ ДЕ??СТВИЕ, УМОЛЯЮ!
Ответ(ы):
Гость:
вот формула нахождения площади : S = ПR ( во второй степени )П всегда равен = 3.14 найдём радиус как требуется в формуле ( тоесть просто разделим на два )1.1 : 2 = 0.55 ( см ) - R ( радиус ) а теперь просто подставляем числа S = 3.14 умножим на 0.55 и умножим на 0.55 ( два раза поскольку во второй степени ) = 0.94985 ( см) - это и есть площадь .главное запомнить формулу .надеюсь моё объяснение было понятно ... ;)
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