1)х²-6х+9=0,2)2х+3+2х²=0,3)5х²-11х+1=0,-найдите дискриминантов квадратного уравнения и укажите число корней уравнения
Алгебра
1)х²-6х+9=0,2)2х+3+2х²=0,3)5х²-11х+1=0,-найдите дискриминантов квадратного уравнения и укажите число корней уравнения
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