Помагите плиззззззззззззззззззззззззззззззззззз

Гость: Гость:

Х во второй степени -6х+8=0 D= в во второй степени - 4ас D= 36-32=4, больше 0 2 д.к. х1,2 = в числители -в плюс минус корень из D, в знаменателе 2а х1,2 = в числители 6 плюс минус 2 в знаменателе 8 х1=2 х2= 4 4х во второй степени -3х-22=0 D= в во второй степени - 4ас D=9+352=361, больше 0 2 д.к. х1,2 = в числители -в плюс минус корень из D, в знаменателе 2а х1,2 = в числители 3 плюс минус 19, в знаменателе 8 х1=2 х2=2.75