Какие слова спрятались ? при - это приставка корень + ный - н суффикс ый окончание: -дорог-, -школ-, -берег-, -город-. корень + ный - н суффикс ый окончание: -вод-, -гор-, -вред-, -гроз-. Запиши слова. Обозначь в словах осно...
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Какие слова спрятались ? при - это приставка корень + ный - н суффикс ый окончание: -дорог-, -школ-, -берег-, -город-. корень + ный - н суффикс ый окончание: -вод-, -гор-, -вред-, -гроз-. Запиши слова. Обозначь в словах основу. Решите пожалуйста СРОЧНО нужно !!! Зараннее спасибо!
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