Помогите пожалуйста! Нужно ответить на вопросы по рассказу Толстого "Кавказский пленник". 1) жизнь татарского аула. 2) как ведут себя во время побега и в плену жилин и костылин.3) как относились к пленникам в ауле.

Литература

Помогите пожалуйста! Нужно ответить на вопросы по рассказу Толстого "Кавказский пленник". 1) жизнь татарского аула. 2) как ведут себя во время побега и в плену жилин и костылин.3) как относились к пленникам в ауле.

Автор: Гость