Помогите пожалуйста! Нужно ответить на вопросы по рассказу Толстого "Кавказский пленник". 1) жизнь татарского аула. 2) как ведут себя во время побега и в плену жилин и костылин.3) как относились к пленникам в ауле.
Литература
Помогите пожалуйста! Нужно ответить на вопросы по рассказу Толстого "Кавказский пленник". 1) жизнь татарского аула. 2) как ведут себя во время побега и в плену жилин и костылин.3) как относились к пленникам в ауле.
Ответ(ы):
Гость:
2) жилин пытается найти выход, осматривает все, мастерит игрушки для Дины, а костыльный спит ест и денег ждет
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