Как определить родовые и личные окончания
Русский язык
Как определить родовые и личные окончания
Ответ(ы):
Гость:
1. Личное окончание. Правописание личных окончаний глаголов зависит от того, к какому типу спряжения относятся данные глаголы. Различаются личные окончания глаголов в настоящем и в будущем времени: - в I спряжении: -ешь, -ет, -ем, -ете-, -ут или -ют; - во II спряжении: -ишь, -ит, -им, -ите, -aт или -ят. У глаголов прошедшего времени личного окончания нет (окончания, которое указывало бы на лицо. Сравним: я иду, ты идёшь, он идёт; окончание -у указывает на первое лицо, -ёшь указывает на второе лицо, -ёт - на третье лицо) . 2. Родовое окончание. Глагол в прошедшем времени в единственном числе изменяется по родам: катер приплыл, лодка приплыла, судно приплыло. Мужской род родового окончания не имеет (нулевое окончание) : приплыл. В женском роде родовое окончание -а: приплыл-а. В среднем роде родовое окончание -о: приплыл-о. Эти окончания указывают на единственное число этого глагола, а во множественном числе глагол прошедшего времени по родам не изменяется и имеет окончание –и (мальчики играл-и, девочки играл-и) .
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