ПоМоГиТе, СРОЧНО Листья шуршат, скребутся, лопочут, летят, скачут, плывут. Является ли это предложение распространёным.

Русский язык
ПоМоГиТе, СРОЧНО Листья шуршат, скребутся, лопочут, летят, скачут, плывут. Является ли это предложение распространёным.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Оно не распространенное 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Шесть учеников класса ходят в шахматный клуб. Они составляют две девятых класса. Сколько учеников в этом классе?
Ответить
Русский язык
Сочинение на лингвистическую тему "Правомерно ли выделять слова категории состояния в самостоятельную часть речи?" 7 класс
Ответить
Математика
1)Увеличь в 5 раз и переведите: 23ц650кг; 2сут12ч; 8кв.м20кв.дм 2)Увеличь в 12 раз и перевед??те :2кг200г;7куб м20куб дм;9км200м
Ответить
Русский язык
Какое лицо в слове боишься?
Ответить
Химия
Обчисліть об*єм кисню, необхідний для повного згоряння етану об*ємом 5.6 л за нормальних умов
Ответить