ПоМоГиТе, СРОЧНО Листья шуршат, скребутся, лопочут, летят, скачут, плывут. Является ли это предложение распространёным.
Русский язык
ПоМоГиТе, СРОЧНО Листья шуршат, скребутся, лопочут, летят, скачут, плывут. Является ли это предложение распространёным.
Ответ(ы):
Гость:
Оно не распространенное
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