Шесть учеников класса ходят в шахматный клуб. Они составляют две девятых класса. Сколько учеников в этом классе?

Алгебра

Шесть учеников класса ходят в шахматный клуб. Они составляют две девятых класса. Сколько учеников в этом классе?

Автор: Гость