320*90столбикоми8100:90тоже столбиком
Математика
320*90столбикоми8100:90тоже столбиком
Ответ(ы):
Гость:
320*90=2880 32*9=288 и ноль прибавляем 8100/90=90 81/9=9 один ноль усекается другой прибавляется
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