320*90столбикоми8100:90тоже столбиком

Математика
320*90столбикоми8100:90тоже столбиком
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
320*90=2880                 32*9=288 и ноль прибавляем 8100/90=90                     81/9=9 один ноль усекается другой прибавляется
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